Atılacak adımlar değerlendirildi

T24-

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

• Toplantıda 31 Mayıs gecesi İskenderun'da meydana gelen terör saldırısı ve aynı gün Gazze'ye insani yardım götüren gemilere yönelik İsrail askerleri tarafından gerçekleştirilen saldırı değerlendirilmiştir. İki saldırı tüm boyutlarıyla incelenirken, yaşananlar ve son gelişmeler tüm ayrıntılarıyla ele alınmıştır.

• Son dönemde gerçekleşen terör olayları, terörle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar, alınacak ilave önlemler ve atılacak adımlar müzakere edilmiştir.

• Terörle çok boyutlu mücadelenin her alanda kararlılıkla sürdürüleceği, terörün istismar ettiği koşulların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalara hız verileceği kaydedilmiştir.

• İsrail'in gerçekleştirdiği saldırı sonrasında yaşananlar, son durum ve atılacak adımlar ele alınmıştır.

Konu, siyasi, askeri, ekonomik ve hukuki boyutlarıyla masaya yatırılmıştır.

• Bu çerçevede yapılan uluslar arası girişimler değerlendirilmiştir. Türkiye'nin girişimleriyle olağanüstü toplantıya çağrılan BM Güvenlik Konseyi ve NATO Konseyi İsrail'in saldırısını kınama açıklamaları yapmıştır. • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, bugün Cenevre'de gerçekleştirdiği toplantıda İsrail'in saldırısının uluslar arası ve tarafsız bir gerçekleri araştırma komisyonu tarafından incelenmesini kabul etmiştir.

• Hükümetimizin yürüttüğü çalışmalar neticesinde yaralıların, cenazelerin ve tüm gönüllülerin ülkemize dönüş işlemi başlatılmıştır. İsrail'e gönderilen askeri ve sivil ambulans uçaklarımız, yaralıları Ankara'ya getirecektir. Tüm cenazeler ve bütün ülkelere ait gönüllüler Hükümetimiz tarafından özel olarak görevlendirilen THY uçaklarıyla İstanbul'a getirilecektir.







Başbakanlık Resmi Konutu'nda saat 11.00-16.00 saatleri arasında Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcıları Cemil Çiçek ve Bülent Arınç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Mustafa Bıyık, bir MİT Müsteşar Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ünal Çeviköz, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal katıldı.