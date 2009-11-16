'Atıkları para yüzüme geldi sinirle bu hareketi yaptım'

T24 - Yaptığı el hareketleri ile olayları başlattığı tespit edilen Ayşe Demet Karabulut'un geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'de, Efespilsen ile Fenerbahçe arasında play-off final serisi 6'ıncı maçında yaşanan olayları başlatan kişiler arasında bulunduğu da ortaya çıktı. Fenerbahçe basketbol takımı bu maçın ardından 5 maç ceza almıştı. Fanatik bir taraftar olduğu ileri sürülen Ayşe Demet Karabulut ifadesinde "Bana bozuk para attılar. Yüzüme geldi. Canım acıdı. Bu nedenle sinirle böyle bir hareket yaptım" dedi.

Şüpheliler arasında bulunan Adnan Selçuk Özcan da foto muhabiri olduğunu iddia etti. Yurt dışındaki ajanslara fotoğraf sattığını söyleyen Özcan, çıkan olaylarla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Görüntülerde sahaya inerek Fenerbahçeli oyunculara tokat attığı tespit edilen Erdim Çoşkun sorgusunu yapan polislere galeyana geldiğini anlattı.

Poliste işlemleri tamamlanan Ayşe Demet Karabulut(40), Mehmet Erdal Erselih(41), Fırat Düz(30), Bican Ümit Aşğın(18), Hakan Zat(42), Emrullah Kazak(19), Özkan Özdemir(23), Çetin Öztürk(31), Savaş Özdemir(31), Adnan selçuk Özcan(30), Erdim Çoşkun(27) Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Fenerbahçe, maçta yaşanan olaylarla ilgili kendi taraftarları dahil olaya karışanlardan şikayetçi olacak. Fenerbahçe'nin hukuk servisi, sahaya giren ve olaylarda aktif olarak rol oynayan kişelerle ilgili suç duyurusunda bulunacak.

Galatasaray'ın 74-72 galibiyeti ile sonuçlanan maçın uzatma bölümünde yaşanan olaylarda Fenerbahçe'yi destekleyen Ayşe Demet Karabulut ile yanındaki arkadaşı Hakan Zat'ın yaptığı el hareketi ile ortalık karışmıştı. Olaylar sırasında Emniyet Amiri Lokman Ünal kafasına isebet eden sert cisimlerle yaralandı. Galatasaraylı taraftarlar tribünden sahaya inerek Fenerbahçeli taraftarlara saldırdı.