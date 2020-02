Atiker Konyasporlu Volkan Şen: "Antalyaspor maçı çok kritik"

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)



ATİKER Konyasporlu Volkan Şen, Sivasspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını, Antalyaspor maçının ise kendileri için çok kritik olduğunu söyledi.

Atiker Konyaspor\'un başarılı oyuncu Volkan Şen, Demir Grup Sivasspor maçında alınan galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini belirterek şunları söyledi:

\"Öncelikle hoca için bir şeyler söylemek istiyorum. Geldiği günden beri elinde sanki sihirli bir değnek varmış gibi, her futbolcuya o değnekle dokunmuş gibi. Takım arkadaşlarım çok özverili bir şekilde çalışıyorlar. Hocamızın istediklerini yapmaya gayret ediyoruz. Onun için hocaya saygı duyuyorum. Gerçekten çok iyi bir hoca. Çok eskiden tanıyorum kendisini, çok sevdiğim çok saygı duyduğum birisi. İnşallah bu günden sonra Konyaspor daha iyi yerlere gelecektir. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Biz bu maçı soyunma odasında kazanmıştık. Gerçekten herkes çok istekli, çok arzuluydu. Herkesin birbirine sonsuz güveni vardı. Çok güzel bir sonuç aldık. İyi futbol oynayarak belki de çok maç kaybettik ama son üç maça bakıyorum, gerçekten herkes istediğini sahaya yansıtabiliyor. Ne istediğimizi çok iyi biliyoruz. Güzel bir galibiyet, inşallah devamı gelir. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum.\"

ANTALYASPOR MAÇI KRİTİK

Sivasspor maçını geride bıraktıklarını, önlerinde kritik bir Antalyaspor maçı olduğunu ifade eden Volkan Şen, \"Bu hafta Antalyaspor maçı var ve çok kritik. Şöyle bir planlama yaptık; eğer yenemiyorsak yenilmeyeceğiz. Şu an her şey istediğimiz gibi gidiyor. Antalyaspor maçı bizim açımızdan çok önemli. Özgüvenimiz de arttı. Antalya’ya kazanmaya gidiyoruz. İnşallah kazanacağız. Takım arkadaşlarıma da, hocama da herkese güveniyorum, inanıyorum. İnşallah oradan da güzel bir sonuç alırız\" diye konuştu.

