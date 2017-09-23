Atiker Konyasporlu Ömer Ali, golden sonra ağladı

Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA) - Atiker Konyaspor\'un golcü oyuncusu Ömer Ali Şahiner, bugün oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında attığı golün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Şahiner\'in dün adını taşıdığı dedesinin hayatını kaybetmesi sonucu ağladığı öğrenildi.
Atiker Konyaspor, bugün Teleset Mobilya Akhisarspor\'u ağırladı. Maçın 18\'inci dakikasında yeşil-beyazlı takımın golcü oyuncusu Ömer Ali Şahiner, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 üstünlüğe geçiren golü attı. Gol sevincini takım arkadaşlarıyla kutlayan Ömer Ali Şahiner\'in arkadaşı Mehdi\'nin göğsüne yaslanıp ağladığı görüldü. Ömer Ali Şahiner\'in, dün adını taşıdığı dedesinin ölmesinin ardından yaşadığı üzüntü sonucu ağladığı öğrenildi. Atiker Konyaspor ise sahadan 2-0 galip ayrıldı.
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