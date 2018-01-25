T24 LogoT24 Logo
Spor

Atiker Konyasporlu futbolcular, Afrin operasyonundaki askerler için klip hazırladı

KONYA,(DHA) - Atiker Konyaspor'da teknik ekip ve futbolcular Afrin'deki operasyona katılan askerler için klip hazırladı

25 Ocak 2018 17:33

KONYA,(DHA) - Atiker Konyaspor\'da teknik ekip ve futbolcular Afrin\'deki operasyona katılan askerler için klip hazırladı.
Başta teknik direktör Mehmet Özdilek olmak üzere futbolcular, askeri üniforma giyip, TSK\'nin Afrin\'e yönelik \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için klip hazırladı. Atiker Konyaspor tarafından özel hazırlanan klipte, teknik direktör Mehmet Özdilek, futbolcular Ali Turan, Ömer Ali Şahiner, Orkan Çınar, Deni Milosevic, Nejc Skubic, Volkan Fındıklı, Mustapha Yatabare, Selim Ay, Emrullah Şalk, Mehdi Bourabia, Petar Filipovic,Vedat Bora, Moryke Fofana, Eren Albayrak, kaptan Ali Çamdalı askeri üniforma giydi. Klipte futbolcular, operasyona katılan  Uzman Çavuş Mehmet Kuzu’nun ‘Ailene bir mesajın var mı?’ sorusu üzerine tankın üzerindeyken verdiği “Beklemesinler” cevabını hatırlatarak başlıyor. Klip, “Allah’ım ordumuz, milletimiz, yurdumuz sana emanet” duasıyla sona eriyor.  
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kulüp tarafından hazırlnan klip

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KONYADHAAtiker KonyasporAfrinBaştaMehmetTSK AfrinDalı HarekatıTuranAliOrkanDeni Milosevic Nejc Skubic Volkan Fındıklı Mustapha Yatabare Selim Ay EmrullahMehdi Bourabia Petar FilipovicVedat Bora Moryke Fofana Eren Albayrak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24