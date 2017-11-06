Atiker Konyasporlu Eren Albayrak: Faul beklerken, penaltı verilmesine şaşırdım

KONYA,(DHA)- ATİKER Konyasporlu Eren Albayrak, Demir Grup Sivasspor maçında faul beklerken, penaltı kararının verilmesine şaşırdığını belirtti.

Bifouma\'nın ayağına bastığını ve verilen kararı hayretle karşıladığını ifade eden Albayrak, \'\'Açıkçası nasıl bir karar verdiğini anlayamadım. Herkesin gördüğü gibi pozisyonda Bifouma benim ayağıma bastı. Ayağımda kanama mevcut ve bunu durdurmak içinde bayağı bir çaba harcadık. Faul ve rakibe kart vereceğini düşünürken penaltı çalındı. Haksız bir karar olduğunu düşünüyorum\'\' dedi.

Penaltı kararının maçın kaderini değiştirdiğini belirten Eren Albayrak, \'\'Öne geçtiğimiz maçta bu pozisyonda gelen golle yakalandık. Bana göre maçı kazanabilecek net fırsatlarımız vardı. Bunları değerlendiremedik. Rakibin de fırsatları vardı. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Mehmet hocamızla bir çıkış yakalamıştık. Bunu devam ettirmek istedik ama olmadı. Bir haftada 3 maç oynadık ve hepsi de birbirinden zorluydu. Şimdi önümüzde milli maç nedeniyle lige verilen ara var. Bu arayı en iyi şekilde değerlendirip lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağımız zorlu maçlar dönemini en iyi sonuçlarla atlatmak istiyoruz\'\' diye konuştu.

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