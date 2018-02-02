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Spor

Atiker Konyasporlu Adis Jahovic: 'İlk maçımda gol attığım için çok mutluyum"

KONYA,(DHA) - ATİKER Konyaspor'un yeni transferi Adis Jahovic, yeşil beyazlı ekiple çıktığı ilk maçta gol attığı çok mutlu olduğunu söyledi

02 Şubat 2018 16:25

KONYA,(DHA) - ATİKER Konyaspor\'un yeni transferi Adis Jahovic, yeşil beyazlı ekiple çıktığı ilk maçta gol attığı çok mutlu olduğunu söyledi. 
Atker Konyaspor\'un devre arasında Göztepe\'den transfer ettiği Adis Jahovic, yeşil beyazlı ekiple ilk maçına Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray karşısında çıktı. Oyuna sonradan giren ve attığı golle takımına beraberliği getiren Jahovic, kaydettiği gol için çok mutlu olduğunu söyledi. Jahovic, \"Öncelikle takım arkadaşlarıma ve bizi desteklemeye gelen herkese teşekkür ediyorum. Bugün Galatasaray gibi bir takıma karşı oynadık ve ilk maçımda gol attığım için çok mutluyum. Umarım sadece bu maçla kalmaz ve bu performansıma devam ederim. Taraftarlarımız muhteşemdi. Taraftarımıza bizi desteklemeye geldikleri için teşekkür ediyorum. Onlar bizim sahadaki 12\'nci oyuncumuz. Onlar bizi böyle desteklemeye devam ettikçe biz de onları mutlu etmek için her maçta kendi adıma ve bütün takım arkadaşlarım adına söylüyorum yüzde yüzümüzü vermeye devam edeceğiz\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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