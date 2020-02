Atiker Konyaspor'dan Beşiktaş ile oynanan U21 maçıyla ilgili açıklama

KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan U21 maçının ardından çıkan olaylarla ilgili Konyaspor resmi sitesinden bir açıklama yayımladı.

Yeşil beyazlı kulübün, yaşanan olaylardan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: \"Bilindiği üzere Beşiktaş Kulübü UEFA Avrupa Ligi\'nde geçtiğimiz Perşembe gecesi Malmö ile oynadığı karşılaşmanın ardından direkt olarak Konya\'ya gelmiş ve burada hazırlıklarına devam etmiştir. Bu süre zarfında Atiker Konyaspor Kulübü olarak kendilerine tesislerimizi açarak her türlü ihtiyaçlarının karşılanması noktasında azami derece hassasiyet gözetilmiştir. Bugün U21 takımımız ile Beşiktaş U21 takımı arasında oynanan karşılaşmanın sonunda istenmeyen ve kesinlikle tasvip etmediğimiz olaylar yaşanmıştır. Çeşitli kaynaklardan yaptığımız araştırma ve değerlendirmeler sonucunda, olayların başlangıcının müsabakanın 76\'ncı dakikasında oyundan atılan Beşiktaş U21 Teknik Sorumlusu Yasin Sülün\'ün hakeme, güvenlik görevlilerine ve seyircilere yaptığı tahrik dolu hareketler olduğu anlaşılmıştır. Olayların nereden, nasıl çıktığına, kimin tahrik ettiğine bakmaksızın, sonuçlarının kabul edilemez olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu doğrultuda camiamızın misyonuna ve sportmenliğe yakışmayan davranış, tutum ve hareketlere kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Olaylara karışan teknik adam, sporcu ve idari sorumlular hakkında her türlü disiplin soruşturmasını en ince detaylarına kadar yapacağız. Sonuç itibariyle ortaya çıkan nahoş durumun müsebbiplerine gereken en ağır yaptırımları herhangi bir hafifletme gerekçesine prim vermeden uygulayacağız. Bu bağlamda Beşiktaş U21 takımı futbolcularına, görüntülerde net bir şekilde görüldüğü üzere baygınlık geçirip yere düşen ve yerdeyken darbe alan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, galip tamamladığımız bir müsabakanın ardından özellikle olayları başlatan taraf olarak lanse edilmemizi de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bununla birlikte olayların bu noktaya gelmesinde birinci derecede sorumluluğu bulunan Teknik Sorumlu Yasin Sülün hakkında alınacak kararı ve Beşiktaş Kulübünün göstereceği hassasiyeti yakından takip edeceğimizi de özellikle belirtmek isteriz. U21 takımımızla ilgili her türlü seçenek ve alternatif gündemimizde objektif bir biçimde değerlendirilecektir ve bu tür vakaların yeniden yaşanmaması adına kulübümüz olayı geçiştirmeden üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir.\"