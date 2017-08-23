Atiker Konyaspor'da yeni başkan Fatih yılmaz oldu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - ATİKER Konyaspor\'da Ahmet Şan\'ın istifasının ardından boşalan başkanlık koltuğuna yönetim kurulu kararıyla 2\'nci başkan Fatih Yılmaz getirildi.

Atiker Konyaspor\'un resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada; \" Yönetim kurulumuz, sayın Ahmet Şan’ın istifa dilekçesinin kulübümüze ulaşması üzerine, kulüp tüzüğünün 31. maddesi gereğince 2. başkanımız Fatih Yılmaz başkanlığında olağanüstü toplanmıştır. Sayın Ahmet Şan’ın istifası yönetim kurulumuz tarafından görüşülerek kabul edilmiştir. İstifa sonucu boşalan yönetim kurulu üyeliğine tüzüğümüzün aynı maddesi gereği yedek yönetim kurulu üyelerimizden Memduh Abaz getirilmiştir. Görev süresi boyunca Atiker Konyaspor tarihinin en büyük başarılarının yaşandığı yönetim kurulumuz, uzun süredir yürüttüğü mali disiplin sayesinde ulaşılmış olan ekonomik yapının da bozulmaması adına, güçlü ve kararlı bir şekilde yoluna devam etme kararı almıştır. Aynı toplantıda 2. başkanımız Fatih Yılmaz, yönetim kurulumuz tarafından Konyaspor kulübü başkanı olarak seçilmiştir\" denildi.

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