Atiker Konyaspor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı.

Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardından Konya ekibinde teknik direktör arayışı son buldu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yeşil-beyazlılar, Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Ahmet Şan, Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllık anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Teknik direktör Akçay ile geniş bir şekilde konuştuklarını anlatan Şan, şunları kaydetti:

"Akçay hocamızın, özellikle bizim projelerimizle düşüncelerinin ve fikirlerinin uyuştuğunu gördük. Altyapımızın yeniden yapılandırılması ve pilot takımımızdan Atiker Konyasporumuza ve Türk futboluna futbolcular kazandırılması noktasında gerçekten çok heyecanlandım. Ben bu görüşmeden çok umutlandım. Güzel, örnek bir çalışma sergileyeceğimize inanıyorum. Zaten hocamızı anlatmaya gerek yok. Geçen yıl özellikle Avrupa’daki başarıları ve yıllardan beri Türk futboluna verdiği hizmetleri için kendisine zaten müteşekkiriz."

Akçay: Konyaspor taraftarı yükselen bir yıldız

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ise Atiker Konyaspor'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok cazip bir kulüp olmasına rağmen, cazip proje ve önerilerle önümüze gelmiş olması, bizim yıllardır heyecan duyduğumuz bir alana girilmiş olması, bizi buraya bağlayan birinci etken oldu." ifadelerini kullandı.

Kulübün ve camianın 3 kulvarda da kendini gösterebilecek güce sahip olduğunu vurgulayan Akçay, şöyle devam etti:

"Bunun yanında bazı önlem ve stratejileri de geliştirmek zorundayız. Sanıyorum transfer komitesi ve yönetim kurulu uzun süreden beri bu konuda bir altyapı oluşturmuş. Bu süreç içerisinde altyapıda oluşturulmuş olan bilgileri istişareyle yine Konyaspor’u, camianın hayrı için ortak bir çalışma ve çalıştayla hayata geçireceğiz. Umarım önümüzdeki sezon hepimizin istediği şekilde sürdürülür ve gelişir. Bunun için bütün dinamikler hazır, bana göre enerjisi var. Sağlayabilir mi? Evet yapılabilir, hepimiz yapabiliriz."

Akçay, Konyaspor taraftarıyla ilgili olarak, "Konyaspor taraftarı yükselen bir yıldız, aynı zamanda da etik değerlere de çok saygılı ve iyi örnekler sunan bir yanı da var." şeklinde konuştu.