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Spor

Atiker Konyaspor'da kupa mesaisi sürüyor

Tolga YANIK / KONYA, (DHA) Atiker Konyaspor'da Yeni Amasyaspor maçının hazırlıkları devam etti

24 Eylül 2018 16:05

Tolga YANIK / KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor\'da Yeni Amasyaspor maçının hazırlıkları devam etti.
Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü tur karşılaşmasında deplasmanda Yeni Amasyaspor\'a konuk olacak Atiker Konyaspor,  bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri\'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, taktik çalışma ile sona erdi.
Öte yandan Uğur Demirok takımdan ayrı olarak fizyoterapist gözetiminde çalıştı. 

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar 

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