Atiker Konyaspor, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

KONYA,(DHA) - ATİKER Konyaspor, Süper Ligin 18\'inci haftasında sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş\'tan kiralanan Orkan Çınar\'da ilk antrenmanına çıktı.

Atiker Konyaspor, Kayacık Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sonlandırdı. Teknik direktör Mehmet Özdilek gözetiminde gerçekleşen antrenmana sezon sonuna kadar Beşiktaş\'tan kiralanan Orkan Çınar da katıldı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman gol çalışması ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yeni transfer Orkan Çınar

-Koşu ve ısınma

-Gol çalışması

-Mehmet Özdilek görüntüsü

(FOTOĞRAFLI)