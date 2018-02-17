Atiker Konyaspor, Teleset Mobilya Akhisar maçının hazırlıkların ara vermeden başladı

Tolga YANIK / KONYA,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'in 23\'üncü hafta maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Yeşil-beyazlı ekip, dün oynanan ve beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş maçının ardından 23\'üncü haftada deplasmanda karşılaşacakları Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kayacık Tesisleri\'nde yapılan antrenmana Beşiktaş karşısında ilk 11\'de forma giyen futbolcular, salonda gerçekleşen yenileme çalışmasının ardından aktif dinlenme yaptı. Diğer oyuncular sahada düz koşu ve ısınma hareketlerinden sonra, pas çalışması ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Yarın izin yapacak olan takım, Akhisarspor maçının hazırlıklarına pazartesi günü devam edecek.

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- Antrenmandan detaylar

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