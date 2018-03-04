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Spor

Atiker Konyaspor, Mehmet Özdilek ile yollarını ayırma kararı aldı

İsmail AKKAYA / KONYA, (DHA) Atiker Konyaspor yönetimi, 1-0 sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırma kararı aldı

04 Mart 2018 23:36

İsmail AKKAYA / KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor yönetimi, 1-0 sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırma kararı aldı. 
Spor Toto Süper Lig\'de son sıralardan kurtulamayan Atiker Konyaspor, bugün sahasında Evkur Yeni Malatyaspor\'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Atiker Konyaspor yönetimi, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırma kararı aldı. Atiker Konyaspor yöneticileri, yönetim kurulu olarak Mehmet Özdilek ile yolları ayırma kararı aldıklarını, başkan Fatih Yılmaz\'ın da bu kararı futbol şube sorumlusuyla birlikte Özdilek\'e tebliğ etmek için görüşme yaptığını belirtti.

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