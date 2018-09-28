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Spor

Atiker Konyaspor, Göztepe maçına hazır

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını akşam idmanıyla tamamladı

28 Eylül 2018 23:26

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig\'in 7\'nci haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını akşam idmanıyla tamamladı.
Kayacık Tesisleri\'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 3 grupta 5’e 2 oynayan ve top kontrolüne dayalı pas çalışması yapan oyuncular, taktik çalışmanın ardından savunma-hücum organizasyonları ile antrenmanı tamamladı.
Yeşil beyazlılar yarın maçın oynanacağı İzmir\'e hareket edecek.

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- Antrenmandan detaylar

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