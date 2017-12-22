Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

KONYA,(DHA)- ATİKER Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlıkları nedeniyle 6 oyuncusundan eksik sahaya çıkacak yeşil-beyazlı ekibin hedefi karşılaşmadan puansız ayrılmamak.

Atiker Konyaspor, Cumartesi günü saat 19:30\'da Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı\'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Yeşil-beyazlı futbolcular, teknik direktör Mehmet Özdilek gözetiminde, Fenerbahçe maçı hazırlık çalışmalarını sürdürdü. Şu sıralar sakat oyuncularla başı dertte olan Atiker Konyaspor\'da Ali Çamdalı, Evouna, Hadziahmetovic, Traore, Eren, Volkan\'ın sakatlıkları devam ederken Fenerbahçe maçında ilk 11\'de yer alması planlanan Ömer Ali ve Mehdi takımdan ayrı çalışmalarını gerçekleştirdi.

İstediği başarı grafiğini yakalayamayan Atiker Konysapor\'un, beklenen performansı gösteremeyen forvetler Malick Evouna, Imoh Ezekiel, Patrick Eze ve orta saha oyuncusu Lebogang Manyama ile yolların ayıracağı ileri sürüldü.

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