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Spor

Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçına hazır

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

06 Ekim 2018 22:02

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci haftasında yarın sahasında Beşiktaş\'ı konuk edecek olan Atiker Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kayacık Tesisleri\'nde yapılan antrenman koşu ve ısınma harekeleri ile başladı. 5\'e 2 ile devam eden antrenman taktik çift kale maç ile tamamlandı. Kaptan Ali Turan ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı. 
Kampa giren yeşil beyazlılar maç saatini beklemeye başladı.

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