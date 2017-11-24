Atiker Konyaspor Başkanı Yılmaz: "Marsilya'yı sahadan sildik"

Tolga YANIK / KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, Marsilya karşısında galibiyeti kaçırdıklarını, 2\'nci yarıda oynadıkları futbolla Marsilya\'yı sahadan sildiklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5\'inci maçında sahasında Marsilya ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor\'da başkan Fatih Yılmaz, galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu söyledi. Yılmaz, \"Hakikaten gerek, Antalyaspor gerekse Marsilya maçına baktığınızda takımımız mükemmel bir oyun oynadı. Marsilya takımına karşı harika bir oyun oynadık. Adeta ikinci yarıda Marsilya\'yı sahadan sildik. Futbolcularımız ellerinden gelen her şeyi yaptılar. 2\'nci ve 3\'üncü golü bulabilirdik. Ama kısmet olmadı. Oyuncularımızla gurur duyuyorum. Atiker Konyaspor olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra ligdeki maçlarda da en iyi şekilde oynamak istiyoruz\" dedi.

\"İDDİAMIZ DEVAM EDİYOR\"

UEFA Avrupa Ligi\'nde iddialarının devam ettiğini belirten Yılmaz, \"Umudumuz matematiksel olarak bitmedi. İnşallah Portekiz\'de de en iyi şekilde oynayıp iyi bir sonuç almak istiyoruz. Bugünkü maçta ülkemizi nasıl temsil ettiysek, orada da aynı şekilde temsil etmek istiyoruz. Ülkemize puanlar kazandırdığımız için de mutluyuz. Şu anda 5 puana ulaştık. İnşallah daha fazlasına ulaşırız. Tüm Türkiye oynadığımız oyundan dolayı Atiker Konyaspor\'la gurur duymuştur. İddiamız devam ediyor. Oraya da galibiyet için gideceğiz. Bu takımın bundan sonra her maçtaki hedefi galibiyettir. Avrupa\'da, kupada ve ligde hedef bundan sonra galibiyet. Eğer Marsilya ile Salzburg arasında farklı bir sonuç çıkarsa gruptan çıkma ümidimiz var. Oraya galibiyet için gideceğiz\" diye konuştu.

Fatih Yılmaz kendilerini desteklemeye gelen taraftarlara ayrı ayrı teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

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