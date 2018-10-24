Atiker Konyaspor, Başakşehir maçına hazırlanıyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) -



ATİKER Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında sahasında Medipol Başakşehir\'i konuk edecek olan Atiker Konyaspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman CORE ısınma hareketleri ile başlarken, 5\'e 2 ve pas çalışmasıyla devam etti. Toplu oyun ve dayanıklılık çalışması yapılan antrenman çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Paolo Hurtado katılmazken, kaptan Ali Turan takımla birlikte çalışmalara katıldı.

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