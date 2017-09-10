Atiker Konyaspor- Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

İsmail AKKAYA- Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA) - ATİKER Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, \'\'Kötü oynadığımız ve mağlubiyeti hak ettiğimiz bir maç\'\' dedi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Aytemiz Alanyaspor\'un 2-0 galibiyetiyle sona eren maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Akçay, mağlubiyeti hak ettiklerini belirterek, \'\'Kötü oynadığımız maçtı. Kötü oynamaktan öte bazı kırılma anlarındaki pozisyonları değerlendirseydik, coşkumuz ve duygumuz farklı olabilirdi. Mağlubiyet üzerine geri dönüşümüz oldukça zor oldu. Kötü oynadığımız ve mağlubiyeti hak ettiğimiz bir maç oldu. Potansiyeli olan bir takımız. Oyuncularımızın günlük performası bu maç için yeterli değilmiş. Bizlerin de iyi hazırlanma konusunda eksikledimiz olabilir\'\' dedi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ise, 3 puan almak için geldiklerini belirterek, \'\'3 forvetle oynadık. Galibiyet bizim için çok önemliydi. Bir şansımız da Konya\'da seyircisiz oynanması bizim için bir avantaj teşkil etti. Konyaspor\'a da Avrupa kupalarındaki maçında başarılar diliyorum. Muhtemelen akılları da oynayacakları o maçtaydı\'\' diye konuştu.

