Atiker Konyaspor - Vitoria Guimaraes maçı notlar 

Mehmet Kayhan YILDIZ / KONYA, (DHA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nun ilk maçında Olympique Marsilya\'ya 1-0 mağlup olan Atiker Konyaspor sahasında Portekiz\'in Vitoria Guimaraes takımını ağırladı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanan maçta Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri stat ve çevresi ile kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Stadyuma alınan tüm seyirciler detaylı üst aramasından geçirildi. Bozuk para, çakmak, kesici ve delici aletlerin stat içerisine sokulmasına izin verilmedi.

YEŞİL-BEYAZLI EKİP SEYİRCİSİ İLE BULUŞTU

Süper Kupa finalindeki saha olayları sebebiyle Süper Lig\'de 5 maç seyircisiz oynama cezası alan yeşil-beyazlı ekip lig başladığından bu yana ilk kez seyircisi ile buluştu. Karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerde yer yer boşluklar gözlenirken yaklaşık 30 bin yeşil beyazlı taraftar takımını destekledi. Misafir takım için ayrılan tribün boş kalırken yaklaşık 15 Vitoria Guimaraes taraftarı maçı izledi.

TARAFTARDAN SEVGİ GÖSTERİSİ

Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan yeşil-beyazlı futbolculara taraftarlar, alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcular ısınma hareketlerini yaparken tribünleri dolduran taraftarlar takımlarını destekledi. Karşılaşmanın oynandığı stadyumda tribünlere Türk Bayrakları ve Konyaspor bayrakları bırakıldı.

KONYASPOR’DA SAKAT OYUNCULAR

Süper Lig\'de oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ilk yarısında sakatlanan ve çekilen MR sonucu sol üst baldırındaki adalesinde yırtık oluştuğu belirlenen Eren Albayrak, kadroda yer almadı. Beşiktaş maçında sakatlanan ve sol üst baldırında zorlanma bulunduğu bildirilen Ferhat Öztorun da ilk 11\'e girmedi. Ligin birinci haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sezonu kapatan Abdou Razcak Traore ve fıtık ameliyatı olan Boşnak genç oyuncu Amir Hadziahmetovic de yeşil-beyazlı ekibin kadrosunda olmayan sakat oyuncuları arasında yer aldı.

KRİTİK MAÇA MAKEDON HAKEM

UEFA Avrupa Ligi mücadele eden Atiker Konyaspor\'un, Portekiz\'in Vitoria Guimaraes takımı ile yaptığı müsabakayı Makedonya Futbol Federasyonu\'ndan Aleksandar Stavrev yönetti. Yardımcılıklarını ise Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov yaptı.

AVRUPA\'DA 8\'İNCİ MAÇ

Avrupa kupalarında ilk kez geçen sezon mücadele eden Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi\'nde çıktığı toplam 7 maçta 1 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşarken, hiç galibiyet alamadı. Atiker Konyaspor, attığı 2 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü.

ZONGULDAKLI MADENCİLER DE MAÇI İZLEDİ

Zonguldak’ta bindikleri özel halk otobüsünde “Kirlenmesin” diyerek boş koltuklara rağmen ayakta seyahat eden Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü’nde çalışan maden işçileri, Atiker Konyaspor\'un Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes ile UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı önemli karşılaşmayı kulübün özel misafirleri olarak davet edilerek izledi. Karşılaşmayı tribündeki locadan aileleriyle birlikte izleyen madenciler locanın önüne \'Kara elmasın kalbinden selam getirdik sizlere. Zonguldaklı maden işçileri\' yazılı panrakt astı.

KONYASPORLU TARAFTARLAR İZMİR MARŞI’NI SÖYLEDİ

Bylock soruşturması sonrasında istifa eden Atiker Konyaspor Kulübü\'nün eski Başkanı Ahmet Şan’nın geçtiğimiz Temmuz ayında taraftar gurubu Nalçacılıların düzenlediği birlik ve istişare gecesinde “Bugün Türkiye’de maalesef tüm statlar İzmir Marşı’nı söylüyor. Konya hariç. Konya çünkü bu ülkenin birliğini ve her zaman o milli maçlarda gördüğümüz ‘Tek bayrak, tek devlet, tek vatan’ duygusuyla hareket eden Nalçacılılardan bu gücü alıyor” şeklinde konuşmuş ve sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçındaki çıkan olaylar sonrasında alınan ceza ile takımlarından uzak kalan ve takımlarının Avrupa Ligi maçında kale arkasında yer alan Nalçacılılar taraftar grubu, diğer tribünlerdeki taraftarlar ile birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.