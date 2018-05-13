Atiker Konyaspor - Göztepe: 1-1

Tolga YANIK / KONYA,(DHA) -
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)
ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx)- Skubic (xx), Ali Turan (xx), Selim Ay (xxx), Ferhat Öztorun (xx), Jonsson (xx), Moke (x)(Dk.46 Orkan Çınar x), Ömer Ali Şahiner (xxx), Milosevic (xx), Fofana (xx)(Dk.63 Jahovic xx), Eto\'o (xx) (Dk.85 Yatabare x)
GÖZTEPE: Beto (xx)- Poko (xx), Reis (xx), Leo (xx), Kosanovic (xx), Tayfur Bingöl (xx), Selçuk Şahin (xx)(Dk.85 Ngando x), Ghilas (xx)(Dk.79 Gouffran x), Castro (xx), Halil Akbunar (xx) (Dk.90+1 Rotman x), Demba Ba (xxx)
GOLLER: Dk. 75 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor) - Dk. 56 Demba Ba (Göztepe)
SARI KARTLAR: Skubic, Serkan (Atiker Konyaspor), Selçuk Şahin, Demba Ba, Halil Akbunar, Beto (Göztepe)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 89 Poko (Göztepe)
SPOR Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
8\'inci dakikada sağ kanattan Ghilas\'ın ortasında cezayayı üzerinde topla buluşan Demba Ba\'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan\'da kaldı.
25\'inci dakikada Poko\'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Demba Ba\'nın şutu kaleci Serkan\'da kaldı.
28\'inci dakikada Tayfur Bingöl\'ün pasında caza sahası hemen dışında topla buluşan Castro\'nun şutu kaleci Serkan\'da kaldı.
30\'uncu dakikada sağ kanattan Kosanovic\'in kullandığı korner atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Ghilas\'ın kafa vuruşunda Ferhat Öztorun topu çizgi üzerinden çıkardı.
56\'ıncı dakikada Halil Akbunar\'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda altıpas üzerinde topa dokunan Demba Ba, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
68\'inci dakikada zol kanattan Ferhat Öztorun\'un ortasında caza sahasında iyi yükselen Jahovic\'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
75\'inci dakikada ceza sahası içeresinde topla buluşan Eto\'o\'nun şutunu kaleci Beto çeldi. Dönen topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
87\'nci dakikada Jahovic\'in ceza sahası dışından sert şutunda, top direğe çarparak auta çıktı.
89\'uncu dakikada Yatabare\'yi düşüren Poko sarı kart gördü. Hakeme itirazlarını sürdüren Poko, ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.
Karşılaşma, 1-1- sona erdi.
(FOTOĞRAFLI)