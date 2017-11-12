Atiker Konyaspor - Gençlerbirliği: 2-1

Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA)

Atiker Konyaspor, milli maçlar için lige verilen arayı Gençlerbirliği ile hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. Atiker Konyaspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı, Musa Araz ve Milosevic ile bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın 27\'nci dakikasında ceza alanına giren Manu, Savaş\'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ahmet Oğuz, takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.

37\'nci dakikada ceza alanı sağ çaprazından Eze\'nin ortasında topla buluşan Musa Araz, topu filelerle buluşturdu: 1-1.

62\'nci dakikada Skubic\'in ceza alanı sağ çaprazından ortasında boşta kalan topa vuran Milosevic Atiker Konyaspor\'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşma 2-1 Atiker Konyaspor\'un üstünlüğüyle sona erdi.

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