Atık yağlar enerjiye dönüşüyor

Avusturya'nın Tirol bölgesinde artık çöplerin ayrıştırılmadığı ve atık yağların da binlerce haneye elektrik sağlamak üzere bir tesiste toplandığı bildirildi.

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Schmalzerhof restoranın şef aşçısı, bir günde 20 litre yağ kullandığını açıkladı. Restorandaki kullanılmış yağların, 2004'ten beri özel atık tesislerine gönderildiği bildirildi. Söz konusu bölgede oluşturulan yağ toplama sisteminin herkes için büyük kolaylık sağladığı belirtildi.

Schmalzerhof Restoran'ın sahibi Simone Baumgartner, ''Her hafta toplanıyor, servis çok iyi. Şirkete güveniyorsunuz ve bir de üstüne para alıyorsunuz'' dedi.

Şirkete fıçı başına 5 euro ödeme yapıldığı ve böylece kullanılmış yapların da boşuna gitmediği belirtildi.

Kamyonla, restorandan alınan yağların, arıtma tesisine götürülerek, yeniden değerlendirildiği ve enerjiye dönüştürüldüğü açıklandı.

Yağın soğuyup sertleşmemesi için dolu kovalarla sıcak bir odaya konulduğu belirtildi. Bu şekilde 60 derecede gece boyunca sıvı olarak kaldığı ve hammadde elde etmek için de yağın iyice temizlendiği ifade edildi.



Her gün 15 ton yemeklik yağ



Her gün 15 ton yemeklik boşaltılan yağların, kış aylarında daha fazlasının geldiği belirtildi. Kullanılmış yağların eskiden kanalizasyona gittiği ve burada boruları tıkadığına dikkat çekildi.

Temiz kovalar ise Tirol halkının mutfağına geri gittiği söylenirken boşaltma işinde çalışanların kokudan rahatsız olmaması gerektiği ifade edildi.



Kızartma yağından elektrik üretiyorlar



Arıtma tesisi çalışanlarından Josef Gürtler, ''İlk başlarda tabii ki insanın alışması gerekiyor. Çünkü çok sert bir koku yayılıyor. Ama bu tamamen alışkanlık. Bugün artık bu kokuyu almıyorum bile'' dedi.

Yemeklik yağdan elektrik üretme fikrinin mühendis Christian Callegari'nin aklına geldiği ve Callegari bölgesindeki tesislerin iyileştirip çevreyi korumak istediği belirtildi.

Christian Callegari, “Yemeklik yağa uydurmak için motorda değişiklik yapılmadı. Püf noktası, yağın işlenip yakıt olarak kullanılmaya elverişle hale getirilmiş olması. Böylece motordan tam randıman alınıyor” dedi.



3 bin haneye elektrik



Yağ santralinin 3 bin haneye yetecek kadar elektrik ürettiği belirtildi. Bu anlamda atıkların arıtma tesisinin elektrik ihtiyacını da karşıladığı belirtildi.

Arıtma tesisi müdürü Manfred Anfang, “Bizim açımızdan en büyük değişiklik, enerji ihtiyacımızı karşılayabiliyor olmamız. Artık hiç elektriğimiz kesilmiyor ve gerektiğinde tesisi dizel yakıtıyla işletebiliyoruz” dedi.

Mühendis Christian Callegari'nin çevre dostu enerji üretmek için her yolu denediği ve kanalizasyon atıklarını da değerlendirdiği açıklandı.

Tortu, böylece motorun ısısıyla kurutularak çevredeki sanayi kuruluşlarına yakıt temin edildiği bildirildi.

Callegari, ''Kurutulmuş tortunun en büyük avantajı az yer kaplaması. Hacim olarak, normal yollardan suyu alınmış tortunun üçte birine düşüyor. Isı değeri yüksek olduğundan çimento fabrikalarında da kullanılabiliyor” şeklinde konuştu.

Ev kadını Christine Bachmann, “Yemek yaparken çok az yağ kullanıyor ve dört haftada bir şantiyeye kullanılmış yağ teslim ediyorum” dedi.

(Deutsche Welle Türkçe)

