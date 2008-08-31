Atık yağlar biyodizel olacak

Ezici Biodizel Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ezici, "Denize dökülen atık yağların geri dönüşümü ekonomiye 750 milyon dolarlık katkı sağlayacak" dedi.



Gebze Dilovası'nda kurulu Ezici Biodizel AŞ, bitkisel atık yağ ve biodizel sektörüne yeni girişimciler kazandırmak için harekete geçti. Türkiye'nin bir çok büyük ilinde geçici depolama alanı oluşturan kuruluşun, toplanan atık yağların geri dönüşümünü gerçekleştirerek ekonomiye 750 milyon dolarlık katkı sağlayacağını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ezici, "Atık toplama konusunda Türkiye'de bayilikler vereceğiz" dedi.



Çevre kirliliği yapıyor



17.5 milyon haneli Türkiye'de denize dökülen atık yağların yılda 350 bin tona ulaştığını belirten Ezici, "Yaşadığımız sokaktan başlayarak, Türkiye'yi ve dünyayı gelecek nesillere daha yaşanılır nitelikte bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olmalı" diyerek, şöyle devam etti; "Yürüteceğimiz yeni proje ile deniz, göl ve akarsu kirliliği de önemli ölçüde engellenecektir. Onursal başkanlığını Rahmi Koç'un yürüttüğü Deniz Temiz Derneği Turmepa ile bitkisel atık yağların toplanması ve halkımızın bilgilendirilmesi konusunda ortak çalışmalar yaparak sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyoruz. Bugün Türkiye genelinde 1.650.000 ton bitkisel yağ kullanılıyor. Bunun 350 bin tonu atık yağ olarak kanalizasyona dökülerek; denizlere, göllere ve akarsulara karışarak çevre kirliliğine yol açıyor. 350 bin ton bitkisel atık yağ geri dönüştürüldüğü takdirde Türk ekonomisine 750 milyon dolarlık katkı sağlanacak. Türkiye'deki en modern bitkisel atık yağ işleme tesisine sahip Ezici AŞ olarak, günlük 270 ton üretim kapasiteli fabrikamızda uyguladığımız Noba üretim teknolojisi ile yüksek kalitede biyodizel üreteceğiz."