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Yaşam

Atık toplayan işçiler barınaksız kaldı

04 Ekim 2009 04:49

İskitler'de, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yıkım çalışmaları nedeniyle atık toplayan işçiler barınaksız kaldı.

Akara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir süre önce boşaltılan işyerlerinin yıkımına yönelik çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu kapsamda Ata Sanayi bölgesinde atık toplayan işçilerin işyeri ve gece kalmak için kullandıkları barınaklar da yıkıldı. Yıkım nedeniyle çoğunluğu Şanlıurfalı işçiler, yaktıkları ateşin çevresinde geceyi geçirmeye başladılar.

Kendileri için barınacak yer verilmesini isteyen işçilerin bir kısmı da çevredeki işyerlerinde ve kimi işyeri sahiplerinin kamyonlarında konakladı.

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