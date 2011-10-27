Atık kağıt işçileri Van için koli topluyor

T24 - Atık kâğıt işçileri Van’daki depremzedelere yardım etmek için kolları sıvadı. Van’a gönderilen yardımları paketlemek için kurumların ve belediyelerin duyduğu acil koli ihtiyacını atık kâğıt toplayıcıları gideriyor. Atık kâğıt işçileri, iki gündür mesailerini Van’a yardım göndermek için harcıyor. Bila bedel yaptıkları bu işten dolayı gelecek talepleri de bekliyorlar. Geri Dönüşüm İşçileri Derneği’nin, sağlam ve kullanılabilir atıklardan oluşan iki yardım kamyonu İstanbul ve Ankara’dan dün yola çıktı. Antalya’da atık kâğıt işçilerinin aralarında topladığı yardımlarsa bugün yola çıkıyor.





Herkesin uyuduğu saatlerde çıktıkları sokaklarda kilometreler arşınlıyorlar. Yirmi kilo kartona bir ekmek için hastalık kokan çöplere uzanıyor elleri. En çok toplumun, küçümseyen bakışları, aşağılamaları üzüyor onları. Kısıtlı imkânlarıyla İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere pek çok ilde yardımlaşma ve dayanışma derneği kuran kâğıt toplayıcıları, atıklardan buldukları sağlam ve kullanılabilir eşyaları da Van’a gönderdi.



Radikal'in haberine göre; Geri Dönüşüm İşçileri Derneği’nden Ali Mendillioğlu, “Biz çok özel bir şey yapmıyoruz, yapmamız gerekeni yapıyoruz” diyor.



Koli ihtiyacı olan kurumlar, atık kâğıt işçilerine şu numaralardan ulaşabilir: Ali Mendillioğlu - İstanbul: 0505 804 79 33. Tahsin Karaman - Ankara: 0542 349 30 30. Şevket Temel - Antalya: 0536 663 26 30.

‘O günden sonra arabalarımızla başka bir tura çıktık...’



Tarlabaşı’ndaki kâğıt toplayıcılar bir dernek altında birleştirmek için uzun süre uğraşan Bayram Renklihava anlatıyor:



“Deprem haberini aldığımız günden itibaren arabalarımızla başka bir tura çıktık. Bu kez çöplerdeki elbise, pabuç, battaniye gibi malzemeleri arıyorduk. Sonra bununla da yetinmedik, kapı kapı dolaştık. Herkes elinden geldiğince kardeşlerimize yardım etti. Biz de arabalarımızla onları bir merkeze topladık. Bizim kâğıtçılar arasında Vanlı çoktur, onlar organizasyonda çok faaldi. Dün sabaha karşı tüm malzemeleri bir TIR’a yükleyip gönderdik.”



