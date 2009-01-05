Atıf Yılmaz da Türkan Şoray'a âşıktı

‘Orada Neler Oluyor’a konuk olan Deniz Türkali 3 yıl önce kaybettiği eşi ünlü yönetmen Atıf Yılmaz’la ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.



Türkali, Atıf Yılmaz'ın ‘Hayatındaki en özel kadın kim’ diye sorulduğunda şu cevabı verdi: Toplamında Deniz Türkali biraz da Türkan Şoray. 32 yıl evli kaldık, çok fırtınalı bir aşk yaşadık. O, Türkan’a da âşıktı ama bu durumu hiç kıskanmadım dert etmedim. Çünkü Yılmaz’a hiçbir zaman ipotek koymadım dedi. Eşini çok özlediğini belirten Deniz Türkali" Çok özlüyorum. Bazen evde onunla kavga ettiğim oluyor. Yukarıya bakıp parmağımı sallayarak 'Ah Yılmaz Ah' diyerek söyleniyorum. Ama o hiç cevap gelmiyor. İşte bu çok acı. Filmlerini de hiç izlemiyorum çünkü kendime acı çektirmek istemiyorum. Mazoşist değilim dedi.

