-ATIF YILMAZ ANILDI İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - Yönetmen Atıf Yılmaz, vefatının 5. yıl dönümünde, Küçükçekmece'de düzenlenen etkinlikte anıldı. Küçükçekmece Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükçekmece Atıf Yılmaz Stüdyosu'nda gerçekleştirilen anma programı, Atıf Yılmaz'ı sevenleri ve dostlarını bir araya getirdi. Aralarında ''Selvi Boylum Al Yazmalım'', ''Adı Vasfiye'', ''Eğreti Gelin'', ''Dolap Beygiri'' gibi filmlerin de bulunduğu onlarca filmin yönetmenliğini ve senaristliğini yapan Yılmaz'ı anma etkinliğine, eşi Deniz Türkali'nin yanı sıra Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Mehmet Salih Çelikkale, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı İsmet Vildan Alptekin ile ''Türk sinemasının sultanı'' Türkan Şoray ve diğer sanatçı dostları katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Deniz Türkali, Atıf Yılmaz'ın, Türkiye'nin yeni sinemacılarını yetiştirmek amacıyla Küçükçekmece Belediyesinin katkılarıyla kurulan Atıf Yılmaz Stüdyosunda yaşamaya devam ettiğini söyledi. Türkali, bu stüdyonun varlığından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Küçükçekmece Belediyesi ile birçok proje gerçekleştireceklerini kaydetti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay da İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının desteğiyle başlayan sürecin devamında İstanbul Aydın Üniversite ile yapılacak ortak projeler sayesinde Atıf Yılmaz'ın ismi ve onun manevi dünyasının yaşatılmaya devam edeceğini belirtti. Atıf Yılmaz Stüdyosu bünyesinde üç yıl önce başlatılan eğitim çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Yeniay, Çocuk ve Gençlik Festivali düzenlenmesi çalışmaları yaptıklarını ve festivalin muhtemelen 2013 yılı içerisinde gerçekleştireceklerini kaydetti. Geleceğin senarist ve yönetmenlerini yetiştirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Başkan Yeniay, ''Şu anda planlama aşamasında olan Tema Park projesinde büyük alanlara sahip platolar ve gösteri merkezleri yer alacak. Bunlarla birlikte inanıyorum ki bu manada tüm dünyayla rekabet edebilecek, ciddi bir sinema altyapısına kavuşan bir Küçükçekmece meydana gelecek. Tabii ki bunun merkezinde İstanbul Aydın Üniversitesi ve Atıf Yılmaz Stüdyosu olacak'' şeklinde görüşlerini aktardı. İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Mehmet Salih Çelikkale ise konuşmasında Atıf Yılmaz'ı gelecek kuşaklara tanıtmak ve onun tecrübelerinden yararlanılmasını sağlamak amacıyla kurdukları birliktelikten büyük mutluluk duyduğunu vurguladı. Sanatçı Türkan Şoray ise konuşmasında Atıf Yılmaz ile ilgili görüşlerini şöyle aktardı: ''Buraya gelirken sanki Atıf Yılmaz'ın setine gidiyormuş gibi hissettim. Onun setine giderken kimi zaman geç kaldığımda beni önce biraz azarlar, 10 dakika sonra gelir öperdi. Şimdi 'Sinema benim aşkım' adlı bir kitap yazıyorum. Kitabın neredeyse yarısında Atıf Yılmaz yer alıyor. Onunla güzel anılarımız var. Onunla birçok şey yaşamışız. Yani son günlerde hep Atıf Yılmaz'la haşır neşirdim. Beyaz kağıt ve kalemle odama kapandığım zaman Atıf Yılmaz'la konuşuyorum. Onun meslek hayatımda çok önemli bir yeri var. Gün geçtikçe onu daha çok özlüyorum.''