Atiba Hutchinson: İndirim değil, zam bekliyorum

Beşiktaş yönetimi yıllık ücretlerde indirim yapmaya hazırlanırken Atiba Hutchinson'dan zam isteği geldi.,



Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Beşiktaş, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından da etkilenirken mali denge iyice dibe vurmuştu.



Eli kolu bağlanan siyah-beyazlı yönetim de futbolcularıyla maaş indirimi konusunda görüşmelere başlamıştı.



Kulüpte tüm bunlar yaşanırken takımın sembol ismi haline gelen Atiba Hutchinson flaş isteğiyle yönetimde şok etkisi yarattı. Yönetim yıllık ücretlerde indirim yapmaya hazırlanırken Atiba'nın zam istediği ortaya çıktı.

"İndirim değil, zam bekliyorum"

Kanadalı oyuncuya sezon sonu masaya oturacağı söylenmesine rağmen Atiba'nın, "Ben zaten 850 bin Euro alıyorum. İndirim değil zam bekliyorum" dediği öne sürüldü.