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Spor

Atiba Hutchinson Beşiktaş'ta kalıyor; gözler Mario Gomez'de

Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın önerdiği yeni sözleşmeyi kabul etti

15 Temmuz 2016 20:05

West Ham'ın teklifi sonrası takımdan ayrılmak isteyen Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın önerdiği yeni sözleşmeyi kabul etti. Mario Gomez'in durumu ise belirsizliğini koruyor.

Atiba Hutcinson 2 sezon daha Beşiktaş forması giymeye hazırlanıyor. Kanadalı futbolcu, yönetimin yıllık ücretinden artış yaparak teklif ettiği yeni sözleşmeyi kabul etti. Siyah beyazlı takımla 1 yıl daha mukavelesi olan Atiba, 1 milyon Euro garanti, 10 bin Euro da maç başı ücret alıyordu. İmzalanacak yeni sözleşme ile maaşını 1.5 milyon Euro'ya çıkması beklenen 33 yaşındaki oyuncunun kontratı, 2018'e uzamış olacak.

Üç sezondur siyah beyazlı formayı giyen Atiba, West Ham United'ın tekifi sonrası takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı. Ancak, İngiliz ekibinin 3 milyon Euro'luk teklifini kabul etmeyen yönetim, Kanadalı oyuncu ile yeni mukavele yapma kararı almıştı.

Son 3 sezonda Beşiktaş ile 119 maça çıkan Atiba, 5 gol atarken, 4'de asist yaptı. Deneyimli oyuncu özellikle geçen sezon gösterdiği performans ile siyah beyazlıların şampiyonluğuna önemli katkı sağladı.

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