Atı okşadı ama binmedi!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aralarında TOKİ'nin yaptırdığı binaların da bulunduğu toplu açılış törenine katılmak için geldiği Erzurum'da kendisine hediye edilmek istenen arap atı `Hey Dadaş'ı sevip okşadı, ancak binmedi.



Yanında eşi Emine Erdoğan ile saat 13.40'da uçakla Erzurum'a gelen Başbakan Erdoğan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, AKP milletvekilleri ve yerel yöneticiler tarafından karşılandı. Programdaki saatten yaklaşık 1.5 saat gecikmeyle Erzurum'a gelen Erdoğan'a havalimanı yolunda 60 kadar atlı ciritçi eşlik etti.



Kent girişindeki Erzurumspor tesisleri önünde otobüsten eşi Emine Erdoğan ile birlikte inen Başbakan Erdoğan'a geçtiğimiz yaz mevsiminde yapılan `En güzel cirit atı' yarışmasında birinci olan `Hey Dadaş' adlı 6 yaşındaki `kırat' hediye edilmek istendi.



Arap atını seven ve okşayan Başbakan Erdoğan, sahibi Arıbahçe Köyü'nden Muhammet Avcı'ya teşekkür etmekle yetindi. Ata binmemesi konusunda korumalar tarafından uyarılan Başbakan Erdoğan, otobüsle miting yapacağı İstasyon Meydanı'na hareket etti.

