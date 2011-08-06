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Spor

ATHLETİCLİ FUTBOLCULAR: EN GÜÇLÜ TRABZONSPOR'DU MADRİD (A.A)

06 Ağustos 2011 01:21

-ATHLETİCLİ FUTBOLCULAR: EN GÜÇLÜ TRABZONSPOR'DU MADRİD (A.A) - 05.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda Trabzonspor ile eşleşen İspanya'nın Athletic Bilbao takımındaki futbolcular, ''Karşılaşabileceğimiz takımlar arasında en güçlüsü Trabzonspor'du'' değerlendirmesinde bulundu. Athletic Bilbao'nun resmi internet sitesinde futbolcuların yorumlarına yer verildi. Kaleci Gorka İraizoz, ''En zoru ve en güçlüsü Trabzonspor'du. Kuranın pozitif yanı ise ikinci maçın evimizde oynanacak olması. İstanbul'daki ilk maçta iyi bir sonuç alıp evimize gelmek istiyoruz'' dedi.  Trabzonspor'un ''Herkesin tanıdığı, zor bir takım'' olduğunu belirten Javi Martinez de, ''Zokora gibi önemli, takımın motoru olan bir oyuncuya sahipler. Olabilecek en zorlu takımlardan biri denk geldi ama yapacak birşey yok turu geçmeye çalışacağız'' ifadelerini kullandı. Martinez, Trabzonspor ile oynayacakları iki maçın da ''büyük maçlar'' olacağını, ilk maçın nerede oynanacağının kendisi için önemli olmadığını belirtti. Athleticli Markel Susaeta, ''Trabzonspor güçlü bir takım ama biz hazırız. İkinci maçın burada oynanması iyi. Taraftarımızın desteği önemli olacak'' değerlendirmesini yaptı. David Lopez de ''Trabzonspor karşılaşabileceğimiz en zorlu takımlardan biri ve iyi futbolculara sahip. Daha önceden tanıdığımız bir kulüp. Ama önemli olan onlar değil biziz. İkinci maçın evimizde oynanması avantaj çünkü ilk maçta rakibi tanıyacaksın ve ikinci maçta taraftarının da desteğini yanında alacaksın'' dedi.

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