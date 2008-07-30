Athletic Bilbao geleneğini bozdu

Kendisini Bask bölgesinin milli takımı olarak gördüğü için hiçbir zaman forma reklamı almayan Athletic Bilbao, 110 yıl sonra bu kararını değiştirip formasına reklam alma kararı aldı. Yeni sezon formalarını tanıtan Kırmızı beyazlı ekibin Petronor ile reklam konusunda anlaşma imzaladığı belirtildi.Üç yıllık olarak planlanan sözleşme için Bilbao'nun alacağı rakam ise yıllık 2 milyon euro civarında olacak. Bilbao, kadrosunda sadece Bask doğumlu futbolculara yer veriyor.





Athletic ile birlikte formasına reklam almayan Barcelona, geçtiğimiz yıllarda bu kararından vazgeçip UNICEF reklamı almıştı. Ancak katalan ekibi bu anlaşmadan hiçbir ücret almadı.