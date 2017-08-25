Athena ve Apollon tapınakları restore edilecek

Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde, antik Athena ve Apollon tapınaklarının ayağa kaldırması için eylül ayında restorasyon çalışması başlatılacak.

Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, Side turizm bölgesinde M.S 2\'nci yüzyılda yapılan Athena ve Apollon tapınaklarında restorasyon çalışması yapacaklarını açıkladı. Side Antik Kenti\'nde gazetecilere açıklama yapan Karabayram, çalışmalara Kurban Bayramı\'nda sonra Side kazı başkanı Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı başkanlığında başlanacağınıbelirtti. Karabayram, uygulama çalışmaları için 3 milyon TL bütçe ayrıldığını, restorasyonun ise 2019 yılında tamamlanacağını kaydetti.

Side\'nin tarihsel ve arkeolojik varlığı ve korunmuşluk oranıyla günümüze en iyi şekilde gelen bölgelerden olduğunu anlatan Cemil Karabayram, tapınaklar bölgesinde yapılacak uygulama çalışmaları için 2011 yılında proje hazırlandığını hatırlattı. Bu projenin etap etap uygulandığını kaydeden Cemil Karabayram şunları söyledi:

\"Çalışmanın içeriğinde, 1947 yılında başlayan kazılarda bulunan tapınağın taşları tek tek numaralandırıldı. Restorasyon ve koruma projeleri doğrultusunda bunları birleştirip tapınağı ayağa kaldıracağız. Şunu çok açık ve net söyleyelim, kesinlikle yeni bir malzeme yok, kesinlikle eklenti malzemesi söz konusu değil. Sadece bunlarının birleşmesini sağlayacak harç bağlayıcı olarak kullanılabilecek. Bütün taş bloklar özenle Sayın Prof. Dr. Hüseyin Alanyalı başkanlığında tek tek seçildi. Numara verilerek ayrıldı. Şu anda bu disiplinize edilmiş, sıralanmış ve numara verilmiş malzemeler vinç yardımıyla yerlerine getirilecek. Yeni bir malzeme kullanılsa bile tamamlama ve bütünlemeye girmeden, dönemlere ayrılarak, o dönemlerde belli renk dokusu verilerek yeniden bütünleşmiş bir çalışma olacaktır.\"

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