Athena Tapınağı'nın 2 bin 800 yıllık taşları cami yapımında kullanılmış

Manisa’da 1953 yılında inşa edilen Seyitli Mahallesi Camisi’nde kullanılan taşların 2 bin 800 yıllık tarihi geçmişe sahip Aigai Antik Kenti’ndeki Athena Tapınağı’na ait olduğu ortaya çıktı

DHA'nın haberine göre, Aiol halkı tarafından Batı Anadolu'da kurulan 12 kentten biri olan 2 bin 800 yıllık tarihe geçmişe sahip Aigai Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları, 64 yıllık bir gerçeği ortaya çıkardı

Aigai Antik Kenti'ndeki bilgelik tanrıçası olarak bilinen Athena'nın tapınağındaki taşların sökülerek taşındığını fark eden kazı heyeti, antik kente yakın yerleşim yerlerini mercek altına aldı.

Yapılan incelemelerde tapınak taşlarının antik kente 8 kilometre mesafedeki Manisa'nın Seyitli Mahallesi camisinin inşaatında kullanıldığı belirlendi. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla cami cemaati 64 yıllık camilerinin yıkılarak tarihi taşların geri alınmasından endişe etmeye başladı.

Seyitli Mahallesi'nde yaşayan Nazif Gürca da o dönemde mahallenin ileri gelenlerinin cami inşaatı için taşları Aigai Antik Kenti'nden getirdiğini doğruladı. Caminin yapımında kullanılan taşların neredeyse tamamının tapınak taşları olduğunu belirten Aigai Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sezgin ise hiçbir şekilde camiye müdahale edilmeyeceğini söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Sezgin, “Seyitli Mahallesi Camisi 1953 yılında inşa edilmiş. Özellikle caminin önünde görülen yüksek sütunların Athena Tapınağı'ndaki sütunlar olduğunu biliyoruz. Cami yapılırken oradan getirilerek kullanılmış. Kutsal bir yapıdan alınan taşlar başka bir kutsal yapıya taşınmış” dedi.