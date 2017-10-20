Athena Gökhan'dan 'Yıldız Tilbe' açıklaması

Athena Gökhan ile Yıldız Tilbe’nin jüri koltuğuna oturduğu ‘O Ses Türkiye’ programında ırkçılık nedeniyle kavga ettikleri iddia edilmişti. Tilbe kendisi için yapılan ‘ırkçılık’ tabirini kabul etmezken olayın diğer kahramanı Gökhan Özoğuz’dan yanıt geldi.

Milyonluk yatırım

Bebek’te görüntülenen şarkıcı, “Ne tartışma olmuştur ne de Yıldız Tilbe ırkçı bir insandır. Hepimiz ırkçı olabiliriz Yıldız, olamaz’’ dedi. Gökhan-Hakan Özoğuz kardeşler, Kazdağları’nın eteklerindeki Bayramiç İlçesi’nde birer tarla satın aldı. Gökhan’ın Dağahmetçe Köyü’nde 800 dönüm, Hakan’ın ise 75 dönüm tarla aldığı öğrenildi.