Athena Gökhan, kızının foroğrafını ilk kez paylaştı

Yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe Derya'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı.

Gökhan Özoğuz, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. 3 çocuk babası olan Gökhan Özoğuz, çocuklarını kameralardan saklıyordu.



Başarılı isim, ilk kez sosyal medya hesabından kızıyla çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe ile çekilen fotoğrafını "Merhaba bir fotoğraf alabilir miyiz? Güzel ve çirkin" notuyla paylaştı.



Özoğuz'un paylaşımına kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.