Akit'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle sık sık aleyhinde haberler yaptığı Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz'dan esprili bir karşılık geldi.

Akit'in İstanbul'daki merkez binasının önüne giden Özoğuz, kısa bir video paylaştı. Özoğuz, Instagram paylaşımındaki videoda 'Oh no' (Oh Hayır) şarkısını kullandı.

Özoğuz’un paylaşımı bu sabah itibariyle 230 binden fazla görüntülendi.