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Ateşyan: Ortada kokmuş bir ceset var, iki toplum da rahatsız

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Ermenilere yönelik taziye mesajına Türkiye Ermenileri Patrik vekilinden karşılık geldi

01 Mayıs 2014 22:39

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 24 Nisan'da Ermenilere yönelik taziye mesajının ardından Türkiye Ermenileri Patrik vekili Aram Ateşyan, "Ortada bir ceset var ve kötü kokmaya başladı" dedi. Ateşyan, iki toplumun da bu kokudan rahatsız olduğunu söyledi.

Başbakanlık'a bir ziyarette bulunan Ateşyan görüşmenin ardından açıklama yaptı. 

Patrik vekili Ateşyan, ilk kez bir Türk Başbakan'ın Ermenilerin acısını paylaştığını hatırlatarak "Biz bunu görmemezlikten gelemeyiz. Bu barış dalının kurumasını istemiyoruz. Onu dikip, meyve vermesini istiyoruz. Bu meyve için herkesin desteğine ihtiyaç var. İki toplum yıllarca barış içinde yaşadı. O günleri özlüyoruz. İki tarafa da çağrıda bulunuyoruz. Yan yana gelip barışı sağlamalı. Başbakanımız tarafından atılan bu ilk adım cemaatimizin büyük bölümü tarafından takdirle karşılandı. Gelin el ele verelim barış köprüsünün kurulmasında rol alalım" diye konuştu.

"Nasıl bir adım atılacağına dair bir ayrıntı verdi mi" sorusuna ise olumsuz yanıt verdi.

Görüşmenin güzel geçtiğini ve mutlu ayrıldığını belirten Ateşyan, yarınlar için umutlu olduğunu söyledi.

Vakıf mallarının iadesinin bu hükümet döneminde başladığını ancak daha iadesini bekledikleri mallar olduğunu da vurguladı.

Tehcire uğrayan Ermenilerin torunlara vatandaşlık verilmesi konusunun ise görüşülmediğini kaydetti.

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