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Dünya

İsrail sınıra yaklaşan Filistinlilere ateş açtı; 2 kişi yaralı

İsrail askerlerinin sınır çitlerine yaklaşan bir grup Filistinliye ateş atması sonucu 2 kişi yaralandı

23 Kasım 2012 00:38

 

Filistin ve İsrail arasında dün (21 Kasım 2012) ateşkes imzalanmasına rağmen, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Gazze'nin güneyinde 2 Filistinli yaralandı. 
AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail askerlerinin, Han Yunus kentinin doğusundaki sınır çitlerine yaklaşan bir grup Filistinliye ateş atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gazze'deki Filistin Hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaralanan 2 gencin Nasır Hastanesine kaldırıldığını açıkladı.
İsrail yetkililerinden ve Gazze'deki Filistin Hükümeti'nden saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 

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