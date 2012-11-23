İsrail sınıra yaklaşan Filistinlilere ateş açtı; 2 kişi yaralı

Filistin ve İsrail arasında dün (21 Kasım 2012) ateşkes imzalanmasına rağmen, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Gazze'nin güneyinde 2 Filistinli yaralandı.

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail askerlerinin, Han Yunus kentinin doğusundaki sınır çitlerine yaklaşan bir grup Filistinliye ateş atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da yaralanan 2 gencin Nasır Hastanesine kaldırıldığını açıkladı.

İsrail yetkililerinden ve Gazze'deki Filistin Hükümeti'nden saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.