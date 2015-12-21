Ateşkes ilan edilen Yemen'de siyasi diyalog süreci başlayacak

Şii Husi hareketi ile merkezi Sünni yönetim arasında çıkan çatışmalara, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun da dahil olduğu Yemen'de, ilan edilen ateşkesin ardından diyalog sürecini başlatmak için anlaşma sağlandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, BM'nin Yemen Özel Temsilcisi İsmail Valed Şeyh Ahmed, Yemen'deki krizin, taraflarının ateşkes sağlandığı zaman bütün tutukluların serbest bırakılması, ateşkes ihlallerinin önlenmesi için her iki taraftan da askeri danışmanların olacağı bir komite kurulması ve kapsayıcı siyasi diyalog sürecinin yeniden başlaması konusunda anlaştığını söyledi.

Ahmed, 15 Aralık'ta İsviçre'de hükümet güçleri ile Şii Ensarullah Hareketi (Husiler) ve onları destekleyen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih taraftarları arasında başlayan görüşmelerin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Kalıcı ateşkes sonrasında bütün tutuklular serbest bırakılacak

Tarafların detaylı barış sürecinin çerçevesinin belirlenmesi için bir araya geldiğini söyleyen Ahmed, yaşanan ateşkes ihlallerinin müzakere sürecini etkilediğini ancak tarafların görüşmelerde yine de ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Ahmed, "Taraflar, güven artırıcı önlemlerin artırılması, kalıcı bir ateşkes sağlandığı zaman bütün tutukluların serbest bırakılması, ateşkes ihlallerinin önlenmesi için her iki taraftan da askeri danışmanların olacağı bir komite kurulması, insani yardımların ulaştırılabilmesi için bütün kuşatmaların kaldırılması, kapsamlı bir anlaşma ve kapsayıcı siyasi diyalog sürecinin başlaması konusunda anlaştı" dedi.

Özel Temsilcisi Ahmed, tarafların görüşmelere 14 Ocak'ta bölgede bir ülkede devam edeceklerini söyledi. Görüşmelerle eş zamanlı olarak ülkede başlayan 7 günlük ateşkesin ardından insani yardım taşıyan 102 kamyonun Taiz'e ulaştığını söyleyen Ahmed, ilerleyen günlerde kalıcı bir ateşkesin sağlanacağı konusunda iyimser olduğunu ifade etti.