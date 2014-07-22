Ateşkes çabaları sürüyor



İsrail'in Gazze'ye yönelik hava ve kara saldırıları pazartesi günü de devam etti. Saldırılarda, 16'sı çocuk çok sayıda sivil yaşamını yitirdi. İsrail'in operasyona başladığı günden bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 570'e yükseldiği kaydediliyor. 2'si sivil, 27'si asker olmak üzere toplam 29 İsrailli de yaşamını yitirdi. Filistinli militan grupların İsrail topraklarına dün de roket atmaya devam ettiği, ancak roketlerin havada imha edildiği bilidiriliyor.

Öte yandan taraflar ateşkes konusunda direngen bir tutum sergilese de bu yöndeki diplomatik çabalar sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunuyor. Arap Birliği, Hamas'a Mısır'ın önerdiği ateşkesi kabul etmesi çağrısı yaparken, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon da ‘şiddete derhal son verilmesi' gerektiğini söyledi. Ban, hafta sonundan bu yana bölgede görüşmelerde bulunuyor.

ABD'den insani yardım

Gazze'deki insani durum ise giderek kötüleşiyor. Birleşmiş Milletler'in verdiği bilgilere göre, 100 bin Filistinli Gazze'den kaçmaya çalışıyor. Pazartesi akşamı Kahire'ye giden ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Filistinlilere 35 milyon euro (47 milyon dolar) insani yardım sözü verdi. İsrail'in roket atışlarına karşı kendini savunma hakkı olduğunu söyleyen Kerry, orantısal olarak bakıldığında ise çatışmanın kurbanlarının çoğunun Filistinli olduğunu vurguladı. Bu arada, İsrail Radyosu, İslami Cihat Örgütü'nün salı günü insani ihtiyaçların karşılanması ve gıda takviyesi yapılabilmesi amacıyla beş saatlik bir ateşkese onay verebileceği sinyali verdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Baracak Obama da pazartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze'de giderek artan sivil kayıplardan dolayı ‘ciddi kaygıları' olduğunu dile getirmiş, uluslararası toplumun bir an önce şiddeti durdurması gerektiğini vurgulamıştı.