Ateşkes bitti, hava operasyonu başladı



Operasyonun hedefinde Aden kentinde Şii Husi isyancılarının elinde bulunan devlet başkanlığı makamı vardı. Ayrıca Husi müttefiklerinin elinde tuttuğu bir mevzi de hedef alındı. Yemen'de ateşkes, pazar günü Orta Avrupa saati ile 22:00'de sona ermişti.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi İsmail Veled Şeyh Ahmed, operasyon öncesinde ateşkesi en az 5 gün süreyle uzatma çağrısı yaptı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen bir toplantıda konuşan Ahmed “Tüm çarpışmaların sona ermesini ve insanî yardıma engelsiz geçiş talep ediyoruz” dedi.

Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyon, Yemen'deki insanî durumu gözeterek 5 günlük ateşkesi kabul etmişti. Salı günü başlayan ateşkes pazar akşamı sona ermişti.

Ateşkes sırasında hava saldırıları yapılmazken haftasonu karada münferit çatışmalar yaşandı. Resmi makamların verdiği bilgilere göre Husi isyancılarının Taiz kenti yakınlarında pazar gecesi düzenledikleri bir saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti. Ordu ve bölge sakinlerinden gelen haberlere göre bir önceki gece de 26 isyancı ve 14 asker çatışmalarda hayatını kaybetti.

Yemen'in bazı bölgelerine yardım gönderilirken, Taiz kentinde insanlar gıda, yakıt ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekmeye devam ediyor.