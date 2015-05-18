T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ateşkes bitti, hava operasyonu başladı

Yemen’de 5 günlük ateşkesin pazar akşamı sona ermesinin ardından Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon hava saldırılarına başladı.

18 Mayıs 2015 13:24


Operasyonun hedefinde Aden kentinde Şii Husi isyancılarının elinde bulunan devlet başkanlığı makamı vardı. Ayrıca Husi müttefiklerinin elinde tuttuğu bir mevzi de hedef alındı. Yemen'de ateşkes, pazar günü Orta Avrupa saati ile 22:00'de sona ermişti.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi İsmail Veled Şeyh Ahmed, operasyon öncesinde ateşkesi en az 5 gün süreyle uzatma çağrısı yaptı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen bir toplantıda konuşan Ahmed “Tüm çarpışmaların sona ermesini ve insanî yardıma engelsiz geçiş talep ediyoruz” dedi.

Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyon, Yemen'deki insanî durumu gözeterek 5 günlük ateşkesi kabul etmişti. Salı günü başlayan ateşkes pazar akşamı sona ermişti.

Ateşkes sırasında hava saldırıları yapılmazken haftasonu karada münferit çatışmalar yaşandı. Resmi makamların verdiği bilgilere göre Husi isyancılarının Taiz kenti yakınlarında pazar gecesi düzenledikleri bir saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti. Ordu ve bölge sakinlerinden gelen haberlere göre bir önceki gece de 26 isyancı ve 14 asker çatışmalarda hayatını kaybetti.

Yemen'in bazı bölgelerine yardım gönderilirken, Taiz kentinde insanlar gıda, yakıt ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YemenSuudi ArabistanAdenHusiOrta AvrupaMilletler YemenTemsilcisiVeledAhmedArabistanRiyadTaizWelle Türkçe AFP DPA BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24