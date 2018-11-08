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Yaşam

Ateş açan eski muhtar, 2'si yeğeni, 3 kişiyi yaraladı

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan olayda tartışmanın alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı bildirildi

08 Kasım 2018 01:07

İstanbul Beylikdüzü'nde eski muhtar Ayhan B. alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı 2'si yeğeni 3 kişiyi silahla ateş ederek yaraladı.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bir kahvehane önünde tartışan eski muhtar Ayhan B., yeğenleri Coşkun B., Hakan B. ve Erhan P. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ayhan B. silahla ateş ederek 3 kişiyi de yaraladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Ayhan B. gözaltına alındı. 

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