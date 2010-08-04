-ATEŞ: "BAYKAL HAKKINDAKİ İNCELEME DELİ SAÇMASI" ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında, aralarında eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da bulunduğu kişiler hakkında ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' iddiasına ilişkin başlatılan incelemeyle ilgili, ''Bu tamamen deli saçması bir açıklama'' dedi. CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ateş, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek, ''hayatını darbelere karşı adayan bir liderin, durup dururken saçma sapan bir gerekçeyle hakkında soruşturma açılıyor deyip kamuoyunu ayağa kaldırmanın bir anlamı olmadığını'' söyledi. Ateş, ''Eğer böyle bir şey varsa kamuoyu mu oluşturmak istiyor, onun mu üzerine gitmek istiyor... O nedenle bu tamamen deli saçması bir açıklama. Dileriz ki Türkiye'de hukuk egemen olur. Gazeteci Ergün Poyraz, tam 4 yıl oldu gözaltına alınalı. Halen neyle suçlandığı bilinmiyor. Yazdığı kitap özgür şekilde piyasada satılıyor ama yazarı 4 yıldır içeride'' diye konuştu.