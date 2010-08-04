T24 LogoT24 Logo
Politika

ATEŞ: "BAYKAL HAKKINDAKİ İNCELEME DELİ SAÇMASI" ANKARA (A.A)

04 Ağustos 2010 19:36

-ATEŞ: "BAYKAL HAKKINDAKİ İNCELEME DELİ SAÇMASI" ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında, aralarında eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da bulunduğu kişiler hakkında ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' iddiasına ilişkin başlatılan incelemeyle ilgili, ''Bu tamamen deli saçması bir açıklama'' dedi. CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ateş, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek, ''hayatını darbelere karşı adayan bir liderin, durup dururken saçma sapan bir gerekçeyle hakkında soruşturma açılıyor deyip kamuoyunu ayağa kaldırmanın bir anlamı olmadığını'' söyledi. Ateş, ''Eğer böyle bir şey varsa kamuoyu mu oluşturmak istiyor, onun mu üzerine gitmek istiyor... O nedenle bu tamamen deli saçması bir açıklama. Dileriz ki Türkiye'de hukuk egemen olur. Gazeteci Ergün Poyraz, tam 4 yıl oldu gözaltına alınalı. Halen neyle suçlandığı bilinmiyor. Yazdığı kitap özgür şekilde piyasada satılıyor ama yazarı 4 yıldır içeride'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24