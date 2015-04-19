Ateizim Derneği birinci yaşını yürüyüşle kutladı

Ateizim Derneği, kuruluşunun birinci yıl dönümünü, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde düzenlediği yürüyüşle kutladı.

Taksim Tünel Meydanı’nda toplanan yaklaşık 20 kişi, “Artık yalnız değilsiniz” yazılı pankart açtı. Aralarında modacı Barbaros Şansal’ın da bulunduğu grup, sessiz bir şekilde, Galatasaray Lisesi önüne yürüdü.

Burada grup adına Zehra Pala’nın okuduğu basın açıklamasında, derneğin politik bir duruşu olmadığı belirtilerek şöyle konuştu:

'Kimsenin kimseye inanmadığı bir fikri dayatmaya hakkı yoktur'

“Dindar çevrelerde bize yapılan bir eleştiri bizi çok rahatsız ediyor. Dinlerle savaşmadığımızı, ısrarla bizleri dinler ile savaş içinde görmek ve göstermek isteyenlere anlatmak istiyoruz. Ayrıca Milli Eğitimde çocuklara dayatılan zorunlu din dersini ve diğer dini baskıları da kabul etmiyoruz.

Kamu kurumlarında dindarlar baskı gördüklerinde nasıl karşı çıkıyorlarsa, henüz din kavramına aklı ermeyen küçükler ve dinsizler baskı gördüğünde de aynı şekilde karşı çıkmalıdır. Kimsenin kimseye istemediği inanmadığı, kabul etmediği bir fikri genel kültür adıyla da olsa dayatmaya hakkı yoktur.”

Yürüyüş açıklamanın ardından sona erdi.