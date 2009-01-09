Ateist otobüsler seferde

İngiltere ve İspanya'nın başkenti Madrid 'de belediye otobüslerinde ateist dernekler tarafından verilen reklamın yer alması tartışma yarattı.



İngiltere'de ateist slogan içerikli reklam taşıyan belediye otobüsleri seferlere başladı.

İngiltere'deki ateistler tarafından belediye otobüslerinde ateist sloganlar içeren reklam yayınlanması için ekim ayından itibaren başlatılan kampanya sonuç verdi ve belediye otobüsleri seferlere başladı.



İngiltere, İskoçya ve Galler'de üzerinde "Belki de Tanrı yoktur. Şimdi endişelenmeyi bırakın ve hayatın tadını çıkarın" yazan 800 otobüs seferlere başlamasının yanında, Londra'daki metrolarda ve Oxford Caddesi'ndeki 2 büyük LCD panoda yine ateist slogan içeren reklamlar yayımlanmaya başladı.



Ateist otobüs kampanyası, reklam fikrini ortaya atan Guardian gazetesi yazarlarından Adriane Sherine, İngiliz Hümanistler Derneği (BHA) ve İngiltere'nin önde gelen ateistlerinden Profesör Richard Dawkins tarafından başlatıldı. Otobüslerin sefere başlaması nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Prof. Dawkins, reklamlarda "belki de" kelimesini kullanmasının nedenini, kendisine tanrının hayal gibi geldiği için olduğunu söyledi.



Görüşlere saygı duymalıyız



Guardian gazetesi yazarlarından Adriane Sherine yaptığı açıklamada, kampanyalarının tüm dünyaya yayılacağını söyledi. Sherine, "Bazı dini grupların kendi reklamlarını yaptığı gibi, İspanya, İtalya ve ABD'deki bazı ateistler de kendi kampanyalarını başlattı. Bu bizim için hoş bir şey. Konuşma özgürlüğü var ve bütün inananların görüşlerine saygı duymalıyız" şeklinde konuştu.



Ateist otobüs kampanyasının web sitesi tasarımcısı Almanyalı Jon Wordh ise, "Kampanya harika ancak bu kampanya aleyhinde şantaj içerikli bazı mesajlar aldık, ama eleştirenlerden daha çok destekleyenler oldu. Berlin, Münih, Hamburg'daki Alman meslektaşlarımızla temasa geçtik ve kampanyayı orada da başlatmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



'Tanrı'ya inanıyorum ama...'



Londra'da dini eğitim veren bir kuruluşta çalışan Alman vatandaşı Stephanie Frieg ise, tanrıya bütün kalbiyle inandığını ancak bu kampanya hakkında olumsuz düşünmediğini söyledi. Freig, "Farklı inanışlara ve düşüncelere alışmak zorundayız. Methodist Kilisesi bu kampanyayı hoş karşıladı" şeklinde konuştu.



Reklamların bulunduğu otobüslerin 5 Ocak’tan itibaren Madrid'de sefere başlaması İspanya'daki Katolik dernekleri tarafından büyük tepki gördü.



Madrid'de de başladı



İspanya'nın başkenti Madrid'de özerk yönetim ve belediye, otobüslere reklam alınması işinin özel bir şirket tarafından yapıldığını ve asla müdahale edemeyeceklerini belirtti.



Madrid özerk yönetim başkanı Esperanza Aguirre de "Özgür bir ülkede yaşıyoruz" diyerek, belediye otobüsleri dahil her yerde her türlü ifade özgürlüğü olduğunu savundu.



Bu arada söz konusu reklamların bulunduğu belediye otobüslerinin 12 Ocak’tan itibaren Barcelona kentinde de sefere başlayacakları duyuruldu."E-Cristians" gibi bazı Katolik dernekleri ise bu reklamlara karşı reklam vereceklerini açıkladı.



