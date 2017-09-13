ATB Başkanı'nın da bulunduğu sanıklar, FETÖ'den hakim karşısına çıktı 

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, aralarında Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç\'in de bulunduğu 23 tutuksuz sanık, FETÖ/PDY üyeliği ve finansman suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Bilgiç, örgüte finans sağlamadığını öne sürdü.

Altın Çocuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle geçen yıl, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldı. Aralarında derneğin yönetici, üyeleri ve ATB Başkanı Şahin Bilgiç\'in de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5\'i tutuklanırken Bilgiç\'in de aralarında olduğu diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 5 tutuklu da daha sonra tahliye edildi.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede örgütün gerekli finans desteğini güçlendirmek ve sürekli kılmak için dernek, sendika, vakıf, okul, dershane gibi yasal kılıflı oluşumlar kurduğuna dikkat çekildi. Örgüte ait Altın Çocuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği\'nin ürettiği sözde projelerin hayata geçirilmesi amacıyla Adana Valiliği bünyesindeki Sosyal Destek Programı (SODES) birimine sundukları tekliflerin, mevzuata ve prensiplere uygun davranılmadan kabul edildiği belirtildi. Projeler kapsamında ihale teklif mektuplarının firmalar tarafından değil, şüpheliler tarafından doldurulduğu ve sunulmayan hizmetler ile alınmayan mallar için faturalar kesildiği kaydedilirken, bu alımlar için de normal değerin üstünde bedeller gösterildiği vurgulandı. Aralarında ATB Başkanı Şahin Bilgiç, ATB çalışanları ve Valilik görevlilerinin de da olduğu 23 sanık hakkında \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' ve \'Terör örgütüne finans sağlamak\' suçlarından 10- 25 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle 11\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dava açıldı.

DARBE GECESİ İLK SOKAĞA ÇIKANLARDADIM

Davanın bugün görülen ilk duruşmasına, sanıklar ATB Başkanı Şahin Bilgiç, Meclis Başkanı Sabahattin Yumuşak, yönetim kurulu başkan yardımcısı Osman Bağış, yönetim kurulu üyesi Ahmet Rende Şendağ ile bazı sanıklar katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen Bilgiç, savunmasında şunları söyledi:

\"Borsa olarak sosyal projeleri değerlendiriyoruz. Borsa meclisinde o yapıyla ilgili bir Allah\'ın kulu yok. Barındırmayız. Hakkımda çok yazı yazdılar. Şimdi rakiplerim ve FETÖ kriptocular seviniyor, gülüyordur. Darbe gecesi ilk sokağa çıkanlardanım. Milli İradeye Saygı Platformu başkanlığı yaptım. Önümüzdeki günlerde borsada seçimler yapılacak. Bu süreçte komplolara uğradım. Karalama kampanyası yapılıyor. Allah\'tan başka kimseye boyun eğmedim. Borsada FETÖ\'cü yok. Destek veren olsaydı kulağından çeker kapı dışarı ederdim. Anormal derecede zor durumdayım. SODES projelerinin hain terör örgütüyle alakalı olduğunu bilseydim 50 bin lira bağışı vermezdik. Borsa anormal şekilde yıpratılıyor. Kurumsal bir yapı. Yıpratılmaması için göğüs geriyoruz. Kimseye eyvallah etmiyoruz.\"

Altın Çocuk Derneğinin eski başkanlarından İbrahim Arıyürek ise SODES projelerini sorumlu üyelerin hazırladığını anlatarak, \"Projeler kenar mahallerdeki insanları terörden kurtarmak için hazırlandı\" dedi. Mahkeme başkanının ne tür projeler yaptıklarını, yapılan en pahalı proje ve hak edişleri sorması üzerine Arıyürek, \"Bilmiyorum\" cevabını verdi. Bu cevap üzerine mahkeme başkanı, \"Başkansın bir şeyden haberin yok\" diye tepki gösterdi. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, ATB çalışanları ve valilik çalışanlarının dosyalarını ayrılmasına karar verirken, bazı sanıklar hakkındaki imza atma şartı bulunan adli kontrolü, yurt dışı yasağına çevirdi.



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