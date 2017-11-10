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ATA'YI ANMAK İÇİN İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURULDU  

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 79'uncu yıldönümünde Avcılar'da binlerce kişinin katılımı ile insan zinciri oluşturuldu

10 Kasım 2017 13:11

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün aramızdan ayrılışının 79\'uncu yıldönümünde Avcılar\'da binlerce kişinin katılımı ile insan zinciri oluşturuldu.
Hükümet Konağı önündeki resmi törenin dışında Avcılar Kent Konseyi\'nin çağrısı üzerine trafiğe kapalı Marmara Caddesi\'nin başındaki Atatürk Anıtı\'nın önünden itibaren toplanan binlerce kişi yan yana dizilerek Avcılar Belediyesi Havuz Meydanı önündeki platforma kadar insan zinciri oluşturdu.
Kalabalık nedeniyle bazı kesimlerde yolun diğer tarafında da zincir oluşturuldu. Saatler 09.05\'i gösterdiğinde trafikte bulunanlar araçlarını durdurarak insan zinciri oluşturanlarla birlikte oldukları yerde saygı duruşunda bulundu.
Her yaştan Atatürk\'ü anmak için gelen bir bölümünün üzerinde Atatürk posteri veya kravatı bulunanlar platformda Ulu Önder\'in yaşamından kesitler sunan belgeseli izlerken büyük Türk bayrakları asıldı. Buradaki törenin ardından Atatürk Parkı\'nda anmaya devam edildi.

Görüntü Dökümü:
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-İnsan zincirinden görüntüler 
-Atı ile Atatürk\'ü anmaya gelen bir kişi
-Atatürk\'ün anıldığını belirten tak altındakilerin insan zinciri
-Atatürk belgeseli ve izleyenler
-Meydandan genel görüntüler
-Köpeği ile saygı duruşunda bulunan bir katın
-Trafikte araçta inerek saygı duruşunda bulunanlar


 

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